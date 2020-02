Die Schwerkraft obsiegt in diesen Tagen. An den Aktienmärkten dominiert die Verunsicherung. Anleger und Investoren machen Kasse und sichern Gewinne. (Ehemalige) Highflyer trifft es meist besonders arg. Tesla zählte in den letzten Monaten zu den Überfliegern und muss nun der vorangegangenen Rally Tribut zollen. Die Gewinnmitnahmen haben mittlerweile Dynamik entwickelt und zwingen die Aktie in die Knie.

Trotz der veritablen Kursverluste in den letzten Handelstagen kann man der Aktie im Vergleich zu ihren „Leidensgenossen“ aber noch eine vergleichsweise robuste Verfassung konstatieren. Der heutige Handelstag könnte diesbezüglich aber die Karten neu gemischt haben, denn der Wert musste kräftig einstecken und gab (vorerst) eine wichtige Unterstützung preis.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 24.02. hieß es u.a. „[…]Die aktuell robuste Verfassung des Wertes darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aktie ob ihres exponierten Kursniveaus eigentlich „reif“ für eine größere Korrektur wäre. Möglicherweise liefert die aktuell zunehmende Nervosität einen passenden Auslöser. Die nächsten Handelstage werden für die Aktie somit aus charttechnischer Sicht wichtig und womöglich auch herausfordernd, denn im Bereich von 968 US-Dollar und 945 US-Dollar könnte sich eine Doppeltopformation abzeichnen. Damit diese nicht weiter an Form und Kontur gewinnt, sollte im Idealfall die 810 US-Dollar nicht unterschritten werden. Obacht ist geboten, sollten die 700 US-Dollar durchbrochen werden. Auf der Oberseite würde sich das Chartbild klären, sollte die Aktie auf neue Hochs vorstoßen können.“.

Die Marke von 700 US-Dollar stand heute (27.02.) im Fokus des Handelsgeschehens. Die Aktie sackte zum Handelsende darunter ab und droht nun den Kontakt zum „rettenden Ufer“ zu verlieren. Die rasche Rückkehr über die 700 US-Dollar wäre unter charttechnischen Aspekten eine Art „Rettung“. So aber könnte das Verkaufssignal an Kraft gewinnen. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage muss nun über mögliche Bewegungsziele im Bereich von 600 US-Dollar, 550 US-Dollar oder 500 US-Dollar diskutiert werden. Allerdings muss es nicht dabei bleiben. Auch eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 435 US-Dollar oder 400 US-Dollar sollte vor dem Hintergrund der hohen Dynamik einkalkuliert werden…