Minus 5 Prozent im Ami-Markt, der DAX verliert in gut einer Woche von 13.800 auf nachbörslich am Donnerstag auf nur noch rund 12.000 Zähler. Minus 1.800 Punkte in gut 5 Handelstagen. Das darf man Crash nennen. Oder Mini-Crash. In seiner Heftigkeit und Schnelligkeit ist es ein Crash. Jahre nicht gesehen, erinnert an Tage zur Lehman-Krise, was wir gerade sehen. Wir halten Euch auch am Freitag den ganzen Tag auf dem Laufenden. Wir fassen mal zusammen: VIX – 5 Jahreshoch. Fear and Greed Index – einstellig. 2. höchster Stand der letzten Jahre. VDAX-New – Mehrjahreshoch. Höchster Absturz binnen 5 Tagen seit Lehman-Zeiten. Die Indikatoren ließen sich so beliebig fortsetzen. Wir ruhen uns etwas aus über Nacht und begleiten Euch dann im Börsenbrief wieder durch den gesamten Handelsfreitag. Unseren Turbo-Bull vom Nachmittag hatten wir knapp unter 12.500 wieder zugemacht. Gut möglich, dass wir ihn Freitag zeitig wieder neu aufnehmen.