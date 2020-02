Die Aktienmärkte sind gestern das erste Mal wirklich in eine Art Panik geraten - das zeigen vor allem die massiven Umsätze. Und heute - vor dem Wochenende - besteht wenig Aussicht, dass sich das schnell ändert! Denn die stets bullischen Aktienmärkte haben einen massiven Kontrollverlust erlitten: das so lange dominierende Narrativ der Märkte ist nun "zerschossen": die Weltwirtschfat werde sich erholen, die Fed weiter die Märkte fluten, Trump die Märkte nicht absacken lassen vor der Wahl. Plötzlich ist alles anders. Denn was bringt Liquidität, wenn immens verschuldete Firmen immer weniger Geschäft machen? Der "Crash" wird seine Spuren hinterlassen, vor allem in den USA: weniger Konsum, weniger Investitionen etc.

