Crash am Aktienmarkt

Minus 5 Prozent im Ami-Markt, der DAX verliert in gut einer Woche von 13.800 auf vorbörslich am Freitag auf nur noch rund 11800 Zähler. Minus 2000 Punkte in gut 5 Handelstagen. Das darf man Crash nennen. In seiner Heftigkeit und Schnelligkeit ist es ein Crash. Jahre nicht gesehen, erinnert an Tage zur Lehman-Krise, was wir gerade sehen. Wir halten Euch auch am Freitag den ganzen Tag auf dem Laufenden. Wir fassen mal zusammen: VIX – 5 Jahreshoch. Fear and Greed Index – einstellig. 2. höchster Stand der letzten Jahre. VDAX-New – Mehrjahreshoch. Höchster Absturz binnen 5 Tagen seit Lehman-Zeiten. Die Indikatoren ließen sich so beliebig fortsetzen. Wir ruhen uns etwas aus über Nacht und begleiten Euch dann im Börsenbrief wieder durch den gesamten Handelsfreitag. Unseren Turbo-Bull vom Nachmittag hatten wir knapp unter 12.500 wieder zugemacht. Gut möglich, dass wir ihn Freitag zeitig wieder neu aufnehmen. Aber das ist sekundär. Wir haben unseren Lesern einen Katalog mit 9 Punkten gegeben, was heute getan werden kann. Wir können den Crash nicht aufhalten, aber Euch an die Hand nehmen und gescheit versorgen und helfen, diese Marktphase so gut es geht zu überstehen. Und das tun wir!