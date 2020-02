Allerdings hob Canaccord Genuity dem Bericht zufolge das Kursziel für Barrick von 27 auf 28 Dollar an. Im Mittel hat die Analystengemeinde für die kanadische Gesellschaft ein Kursziel von 27,85 Dollar vergeben.

Wie die kanadische Zeitung The Globe and Mail berichtet, haben die Analysten von Canaccord Genuity ihr Rating zum ehemals größten Goldproduzenten der Welt Barrick Gold (WKN 870450) von „kaufen“ auf „halten“ gesenkt. Und zwar obwohl der Konzern kürzlich mit seinem Zahlenwerk die Erwartungen übertroffen und die Jahresdividende um 40% angehoben hatte.

Barrick hatte ein bereinigtes EBITDA von 1,35 Mrd. Dollar sowie einen Gewinn pro Aktie von 17 Cents gemeldet und damit die Prognosen der Analysten übertroffen, die von 1,34 Mrd. Dollar und 13 Cents je Aktie ausgingen.

Die Prognosen des Konzerns für das laufende Jahr hätten zudem die Erwartungen von Canaccord Genuity im Großen und Ganzen erfüllt, hieß es weiter, und hätten auch mit der Fünfjahresprognose übereingestimmt, die Barrick mit den Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichte. Die Goldreserven des Unternehmens seien allerdings im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Bei Canaccord Genuity betrachtet man 2020 als ein Jahr der Reinvestitionen, da die von Barrick für die nahe Zukunft angekündigten Investitionsaufwendungen ein stabileres, langfristiges Produktionsprofil stützen sollten. Barrick gefalle den Analysten auch weiterhin auf Grund des Explorationspotenzials in Nevada, der gestiegenen Zuversicht in Bezug auf die Synergien des Nevada-Joint Ventures (mit Newmont) und eines verbesserten Ausblicks für das langfristige Produktionsprofil des Unternehmens, so der Bericht.

