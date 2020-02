So langsam wird der Crash an der Börse Realität. Aus Angst vor massiven wirtschaftlichen Einbußen durch eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus finden DAX, Dow Jones und andere Indizes weiter keinen Halt. Der jüngste Ausverkauf dürfte die schlechteste Börsenwoche seit der Finanzkrise heute beenden. Das Wochenende aber dürfte das Einzige sein, was vorerst Beruhigung verspricht. Die Vorzeichen auch für die nächste Woche bleiben rot. Wo eine Verbesserung der Lage in der Gesundheitskrise herkommen soll – keiner weiß es.

Die Stimmung unter den Investoren bewegt sich irgendwo zwischen Angst und Panik. Die Rezessionsgefahren springen nach oben. Die Börse preist gerade einen Tsunami an Gewinnwarnungen aus den Unternehmen ein. Goldman Sachs erwartet eine Fortsetzung der Gewinnrezession, vielmehr könnten die Gewinne der US-Unternehmen im laufenden Jahr sogar sinken. Das Szenario eines konjunkturellen Aufschwungs noch in 2020 verschwindet gerade still und heimlich wieder in der Schublade. Die Märkte spielen wieder Rezessionsrisiken, die im vergangenen Jahr als überwunden galten. Die Anleihemärkte in den USA nehmen eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed bereits vorweg. Ob und was sie bewirken kann, ist fraglich – aber allein das Signal könnte für Ruhe an den Finanzmärkten sorgen.