Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen beim Österreichischen Fondspreis ausgezeichnet

Mit dem Preis würdigt das Magazin FONDS professionell gemeinsam mit der Tageszeitung Die Presse besonders den Mehrwert des jeweiligen Fondsmanagements. Der Österreichische Fondspreis wird jährlich im Rahmen des FONDS professionell Kongress in Wien verliehen. Der Preis in der Kategorie „Mischfonds Global aktienorientiert“ wurde in diesem Jahr erstmalig vergeben.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wird von der Shareholder Value Management AG beraten. Der Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main setzt bei der Auswahl der Aktien für seine Fonds und Mandate auf eine konsequente Value-Strategie. Dabei suchen CIO Frank Fischer und sein Team nach Unternehmen, die über ein skalierbares Geschäftsmodell verfügen und durch ihre Preissetzungsmacht inflationsbedingte Preiserhöhungen weitergeben können. Solche Qualitätsunternehmen zu vernünftigen Bewertungen zu kaufen, ist der Kern des Value-Ansatzes der Shareholder Value Management AG.

„Der Österreichische Fondspreis zeigt, dass wir mit unserem Ansatz auch im schwierigen Marktumfeld der vergangenen fünf Jahre einen Mehrwert liefern konnten“, kommentiert Frank Fischer die Auszeichnung. „Wir haben unseren Ansatz konsequent weiterentwickelt und damit auch der lockeren Geldpolitik und ihrem Einfluss auf die Aktienmärkte Rechnung getragen. Da zahlt sich jetzt aus.“