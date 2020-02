flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte verloren zum Wochenschluss nochmals massiv an Wert. Am stärksten verloren die Indizes der festlandchinesischen Börsen in Shanghai du Shenzhen. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Minus von 3,67 Prozent bei 21.142,96 Punkten an der TSE aus dem Handel. Auch die US-Futures gaben weiter stark nach. Der Xetra-DAX eröffnete mi einer riesigen Abwärtskurslücke von 475,59 Indexpunkten bei 11.891,87 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag via Xetra mit einem hohen Kursverlust von 2,95 Prozent bei 12.389,45 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten bis zum Rekordhoch des 17. Februar 2020 bei 13.795,24 Punkten, wären die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.965/13.282 und 13.795 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 12.037/11.622 und 11.109 Punkten in Betracht.





