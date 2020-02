Invesco startet Laufzeitfonds: Zeichnungsfrist des Schwellenländer-Anleihenfonds endet am 13. März 2020

Portfoliomanager Kilian Niemarkt zu FondsDISCOUNT.de: „Der Anleger kann während der gesamten Laufzeit mit stetigen Erträgen rechnen.“

Invesco Fixed Maturity Emerging Markets High Yield Debt 2024 (Euro-Tranche, ISIN: LU2090847836 sowie US-Dollar-Tranche, ISIN: LU2090847679) – so lautet der Name des neuen Schwellenländer-Anleihenfonds aus dem Hause Invesco. Die Investmentgesellschaft startet diesen Fonds laut einer Mitteilung mit fester Laufzeit bis 2024 zu Mitte des kommenden Monats März. Die Zeichnungsfrist für Anleger läuft seit dem 3. Februar 2020 und endet bereits am 13. März 2020.