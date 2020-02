^ DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx erzielt Nettogewinn von 6,6 Mio. Euro in 2018/2019 und erwartet Gewinnsteigerung in 2019/2020

Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx erzielt Nettogewinn von 6,6 Mio. Euro in 2018/2019 und erwartet Gewinnsteigerung in 2019/2020

Corporate News



Eyemaxx erzielt Nettogewinn von 6,6 Mio. Euro in 2018/2019 und erwartet Gewinnsteigerung in 2019/2020



- Periodenergebnis nach Steuern mit 6,6 Mio. Euro am oberen Ende der prognostizierten Spanne



- Eigenkapital steigt auf 65,0 Mio. Euro



- Steigerung des Nettogewinns in 2019/2020 erwartet; verstärkter Fokus auf wachstumsstarke Märkte Deutschland und Österreich



- Ausbau des Bestandsportfolios geplant



- Vorstand hält an Plänen zur Erhöhung des Dividendenvorschlags fest; 0,30 Euro je Aktie für das GJ 2018/2019



Aschaffenburg, den 28. Februar 2020 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat im Geschäftsjahr 2018/2019 (1.11.2018 bis 31.10.2019) ein Periodenergebnis nach Steuern von 6,6 Mio. Euro erzielt. Dies liegt am oberen Ende der zuletzt anvisierten Ergebnisspanne von 5,5 bis 6,7 Mio. Euro (vgl. Ad hoc vom 07.02.2020) und leicht unter dem Niveau des Vorjahres von 7,3 Mio. Euro. Wie bereits vermeldet, fiel im Berichtszeitraum ein negativer Einmaleffekt aus der bevorstehenden Veräußerung von Liegenschaften in Serbien an, der ergebniswirksam verbucht wurde.

Diese Entwicklungen bestätigen Eyemaxx in der Strategie, den Fokus verstärkt auf die stabilen und wachstumsstarken Märkte Deutschland und Österreich zu legen. Die Pipeline mit vertraglich fixierten Projekten beläuft sich momentan auf rund 900 Mio. Euro und das eigene Immobilienportfolio hat nunmehr einen Marktwert von rund 34 Mio. Euro.



Auch im Geschäftsjahr 2018/2019 hat Eyemaxx weitere sehr attraktive Projektentwicklungen gestartet, wie das Großprojekt "MAIN GATE EAST" auf der Hafeninsel Offenbach im Volumen von ca. 65 Mio. Euro sowie ein weiteres Projekt in Schönefeld bei Berlin im Volumen von rund 50 Mio. Euro. Auch konnten große Projekte erfolgreich verkauft werden. Unter anderem ist mit der Veräußerung des Projekts "Sonnenhöfe" in Schönefeld noch während der Bauphase die größte Transaktion der Firmengeschichte gelungen.