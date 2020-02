Kames Capital gewinnt den Swiss Refinitiv Lipper Award

„Die Refinitiv Lipper Fund Awards würdigen aussergewöhnliches Anlagemanagement. In einem Jahr dramatischer Veränderungen in der globalen Wirtschaft, im Klima, in der Umwelt und in der politischen Kultur war es noch nie so wichtig wie heute, dass man seine Investitionen talentierten und erfahrenen Fachleuten anvertraut. Die Refinitiv Lipper Fund Awards würdigen jene aussergewöhnlichen Manager und Fondsmanagement-Gruppen, die diese Veränderungen steuern und die Ersparnisse in überdurchschnittliche Renditen lenken", würdigt Robert Jenkins, Head of Research bei Lipper, Refinitiv. "Wir bei Refinitiv gratulieren den Gewinnern des Refinitiv Lipper Fund Award 2020 für die hervorragende Performance für ihre Investoren und wünschen Kames Capital weiterhin viel Erfolg.“