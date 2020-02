Zur Sicherheit mit Hebel

Anleger sind aus Angst vor einer deutlichen Konjunkturdelle infolge der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Panik geraten. Tatsache ist: Mittlerweile rechnen viele Volkswirte bereits mit einem langsameren globalen Wirtschaftswachstum, weil viele Fabriken, nicht nur in China, vorübergehend geschlossen sind. Das bringt die globalen Lieferketten durcheinander. Tatsache ist aber auch: Die Auswirkungen des Coronavirus auf die globale Wirtschaft sind zum jetzigen Zeitpunkt noch immer sehr schwer abzuschätzen.

Was für eine rasante Entwicklung. Die Börsenwoche hatte es wahrlich in sich; und der Spuk ist noch nicht vorbei. Wochen wie diese sind es, die den Anlegern das Leben schwermachen. Schon klar; die Börse ist keine Einbahnstraße. Dennoch gleichen die Verluste an den internationalen Märkten einem freien Fall, wie wir ihn lange nicht mehr gesehen haben.

Besonders schmerzhaft bekommen die aktuellen Entwicklungen ausgerechnet die ausgesprochen zurückhaltenden und konservativen Anleger zu spüren. Wer nämlich wohldosiert in Sparplänen, breit diversifiziert in ganze Indizes investiert, der merkt jetzt, dass das nur erfolgreich ist, wenn die Märkte nach oben gehen. In der gegenwärtigen Phase nehmen diese Anleger die Verluste voll mit, und liegen alleine auf Wochen- und oder Monatsbasis schnell hinten. Gewinne lassen sich mit ETF´s eben nur in Aufwärtsphasen realisieren.

Gerade jetzt, in fallenden Märkten wird die Sinnhaftigkeit Strukturierter Wertpapiere eindrucksvoll deutlich. Derivate ermöglichen es Anlegern, sich gegen Kursänderungsrisiken abzusichern. Vermutlich führt eine Absicherung dazu, dass nicht mehr das letzte Quäntchen Rendite mitgenommen wird. Dennoch macht sie Sinn. Wer jetzt bei niedriger Volatilität sein Portfolio mit Strukturierten Wertpapieren absichert, kann sich womöglich auch ohne Crash über Kursgewinne freuen, nämlich dann wenn die Schwankungsintensität der Märkte wieder anzieht. Und aus der einstigen Absicherung würde damit sogar ein Renditeturbo werden. Das konsequente Absichern macht es erfahrenen Anlegern möglich, das Risiko ihres Portfolios bestmöglich zu steuern.