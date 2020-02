Kann sich der in den vergangenen Tagen unter Druck geratene Goldpreis in naher Zukunft zumindest wieder seinem Jahreshoch bei 1.688 USD annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

An den Tagen des großen Ausverkaufs an den Aktienmärkten ging es auch mit dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157) deutlich nach unten. Nachdem eine Feinunze Gold nach dem Überwinden des Widerstandes bei 1.611 USD vor einer Woche zügig auf bis zu 1.688 USD zulegen konnte, gab er, nach den starken Zugewinnen der jüngsten Vergangenheit auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 1.626 USD nach. Laut Analyse von www.godmode-trader.de könnte sich die aktuelle Konsolidierung noch auf bis zu 1.611 USD ausweiten. Hält diese Marke, dann bleibt die Rally noch intakt und ein weiterer Kursanstieg bleibt möglich.