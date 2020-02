Coronavirus drückt auf Wachstums-Werte - Value-Aktien nun als sicherer Hafen?

Stockholm (www.aktiencheck.de) - Inmitten der globalen Ausbreitung des Coronavirus flammt die Debatte zwischen Value- und Growth-Titeln erneut auf, so die Experten von Nordea Asset Management.Bislang hätten Value-Aktien in schwierigeren Marktphasen dazu tendiert, Outperformance zu erzielen. Davon abgesehen hätten sie in den letzten Jahrzehnten jedoch eher schlechter abgeschnitten. [ mehr