Von kurzer Dauer war das verstärkte Engagement von Morgan Stanley bei Evotec. Am 20. Februar hatten die Amerikaner ihren Anteil an Evotec auf 11,57 Prozent erhöht. Nur einen Tag später geht es schon wieder runter. Am 21. Februar liegt der Anteile von Morgan Stanley an Evotec bei 6,37 Prozent.Die direkt gehaltene Aktienzahl ist dabei völlig zu vernachlässigen. 906 Aktien oder 0,0006 Prozent der Aktien liegen im Portfolio von ...