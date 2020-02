Deutscher Arbeitsmarkt solide, hilft aber nicht gegen Coronavirus-Panik

Hannover (www.aktiencheck.de) - Angesichts der aktuellen Pandemie-Panik gehen die deutschen Arbeitsmarktdaten heute möglicherweise etwas unter, so die Analysten der NORD LB.Die Zahl der Beschäftigten habe um 10.000 zugenommen. Die saisonal bereinigte Arbeitslosenquote bleibe bei 5,0%. Die häufig in den Medien zu findende, nicht saisonal adjustierte Quote betrage weiter 5,3%. [ mehr