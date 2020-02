Eckehard Forberich wird neuer Vorstandssprecher von KAP. Er tritt seinen Posten am 1. März an. Mit diesem Tag wird er auch in den Vorstand von KAP berufen. Uwe Stahmer legt zu diesem Zeitpunkt seinen Posten im Vorstand nieder. Er war seit dem 1. Oktober interimistisch Vorstandsmitglied der Gesellschaft. Stahmer geht wieder in den Aufsichtsrat zurück.Forberich war bisher unter anderem für Roland Berger, Deutsche Steinzeug Cremer ...