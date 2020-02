Coronavirus befeuert Risikoaversion an Märkten

Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Coronavirus-Ausbruch in China hat immer weitreichendere Konsequenzen für die Weltwirtschaft, so die Analysten der NORD LB.Mehr und mehr Länder - jüngst beispielsweise auch Litauen und Neuseeland - würden erste Erkrankungen melden. Das Virus beginne zudem, sich immer stärker in Europa auszubreiten; Italien bleibe dabei im Brennpunkt und die dort Verantwortlichen hätten sich entsprechend gezwungen gesehen, recht drastische Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise zu ergreifen. [ mehr