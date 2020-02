Nach vorläufigen Zahlen erhöht sich der Umsatz bei gamigo 2019 um 30 Prozent auf 59 Millionen Euro. Das EBITDA verbessert sich von 11 Millionen Euro auf 16 Millionen Euro. Damit steigt die Marge von 24 Prozent auf 28 Prozent an. Beim EBIT gibt es ein Plus von 142 Prozent auf 6,3 Millionen Euro. Hier steigt die Marge von 6 Prozent auf 11 Prozent an. Netto verdient gamigo 2,0 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 1,6 Millionen Euro. ...