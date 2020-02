Der Umbau von Teilen der alten Karstadt-Zentrale in Essen für die Polizei der Stadt läuft laut Plan. Die Bauarbeiten sollen Mitte 2020 abgeschlossen werden. Bisher sind mehr als die Hälfte der geplanten Umbaumaßnahmen geschafft. Die Polizei will im August in das Gebäude einziehen. Das sollte machbar sein. Entsprechend optimistisch zeigt sich publity-Chef Thomas Olek: „Wir haben nun mit dem Richtfest der Kfz-Werkstatt für die ...