NEW YORK (dpa-AFX) - Auch vor dem Wochenende dürfte sich wegen des Coronavirus der Crash an der Wall Street fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 1,5 Prozent im Minus auf 25 375 Punkte. Zwischenzeitlich hatte der Dow noch stärker nachgegeben und war vorübergehend unter 25 000 Punkte gefallen.

"Das Coronavirus dürfte die Stimmung an den Märkten weiter bestimmen", sagte Analyst Chris Kushlis vom US-Vermögensverwalter T-Rowe Price. Die jüngste Ausbreitung des Virus im Iran, in Italien und Südkorea belege, dass die Auswirkungen der Epidemie für die Wirtschaft nicht vorhersehbar seien. Die steigende Zahl der Infizierten sorge für große Nervosität an den Finanzmärkten und starke Schwankungen der Asset-Preise. Der Automobilsektor und die Rohstoffproduzenten könnten weiter unter der Epidemie leiden.