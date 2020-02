Corona! Wirecard-Boss gibt Entwarnung!

Liebe Leser, 11722 stehen im DAX, der Dow Jones rund 24600 – ein Blutbad. Etliche mails auch heute sind an unsere Abonnenten raus, wir lassen wir versprochen niemand allein ob aktiven Trader oder Mittel- und Langfristinvestor. An Tagen wie heute gilt – nicht wegducken, sondern dasein! Keiner kann erzählen, dass er in diesem Markt alles richtig macht, aber man kann versuchen, soviel es geht zu erklären. Zum Beispiel, warum Palladium jetzt durchgereicht wird. Keine Produktion, weniger Nachfrage, weniger Nachfragedruck – und alles das trifft auf einen absurd gehypten Basiswert wie Palladium. Möglich, dass das eine zweite Tesla wird. Bei Wirecard – Entwarnung von M. Braun. Corona betrifft WDI nicht. Nun ja. Wenn weniger konsumiert und gezahlt wird, dann doch schon, oder? Wirecard immer mit eigener Interpretation. So oder so – WKN Turbo GB77A6 ist das Instrument für das Wirecard-Comeback, das wir erwarten. Und dann nochmal unsere Ideen für heute, die unseren Abonnenten bekamen direkt morgens vor 8. Für alle einmal ausnahmsweise:

Liebe Leser, ausnahmsweise mal eine mail aus unserem Börsenbrief für alle. A) mit Handwerkszeug, womit Ihr heute traden könnt und welche Produkte Ihr nutzen solltest und gerne könnt. Und – schaut mal auf die Grafik zu den Tagen an denen die US-Märkte 10% verloren haben. Wie lange es dauerte. Und dazu setzt man die Einzeltitel, bei denen es teilweise 25-30% sind. Schaut Euch das mal an. Man kann es kaum glauben. Hier unsere mail: Liebe Abonnenten,