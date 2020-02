Invesco S&P 500 UCITS ETF knackt die 10-Milliarden-US-Dollar-Marke

Allein in den ersten sechs Wochen des Jahres 2020 sind dem Fonds 500 Millionen US-Dollar an Neuanlagen zugeflossen. Damit scheint sich der starke Nachfragetrend des letzten Jahres bislang fortzusetzen.

„Bei passiven Anlagen in US-Aktien kommt es aber nicht nur auf die Kosten an. Durch unsere synthetische Replikationsmethode können wir auch alle Dividenden (vor Steuern) der Indexkomponenten vereinnahmen. Damit hat unser Fonds einen klaren strukturellen Vorteil gegenüber physisch replizierenden ETFs, die für Dividendenausschüttungen US-amerikanischer Unternehmen eine Quellensteuer zahlen müssen, was die Performance entsprechend beeinträchtigt.“