Aixtron meldet einen Corona-Fall

Bei Aixtron gibt es am Hauptsitz in Herzogenrath bei Aachen einen Corona-Fall. Das teilt die Gesellschaft am Nachmittag mit. Der betroffene Mitarbeiter hat Aixtron gestern Abend über die Sachlage informiert. Er gehört zu den bereits bekannten Corona-Fällen aus dem Kreis Heinsberg.Aixtron betont, dass der Mitarbeiter in einem zutrittsbeschränkten und abgegrenzten Bereich tätig war. Zwischen seiner Infektion und dem Beginn ...