Bechtle meldet Zukauf

Bechtle akquiriert die DPS Software aus Leinfelden-Echterdingen. Das Unternehmen ist im Bereich 3D-CAD-Software aktiv. Gegründet wurde es 1997. Es gibt 14 Vertriebsbüros in Deutschland, sowie drei Standorte in Österreich und zwei Standorte in der Schweiz. Für DPS arbeiten 213 Personen. 2019 lag der Umsatz bei knapp 50 Millionen Euro. DPS hat rund 6.000 Kunden unter anderem aus den Bereichen Maschinenbau, Anlagenbau, ...