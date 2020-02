Die aktuelle Situation an den Aktienmärkten offenbart zumindest ein hohes Maß an Nervosität. Aktuell wird offenkundig alles liquidiert, was in den letzten Wochen irgendwie in den Gewinn gelaufen ist. Mittlerweile ist Verkaufswelle auch auf den Edelmetallsektor übergeschwappt und vor allem die hochkapitalisierten Produzentenwerte stehen aktuell im Fokus des Geschehens.

Unter fundamentalen Aspekten ist der massive Kursrücksetzer bei Barrick Gold nicht unbedingt zu greifen. Aber mit Daten und Fakten ist es in einer Phase, in der Emotionen regieren und die Anlageentscheidungen maßgeblich beeinflussen, so eine Sache. In jedem Fall hat sich das Chartbild von Barrick Gold seit unserer letzten Kommentierung vor knapp einer Woche nachhaltig eingetrübt.

Das markante Hoch bei 22,45 US-Dollar dürfte wohl fürs Erste Bestand haben. Seit der Top-Bildung geht es steil bergab. Die Aktie des Goldproduzenten verlor innerhalb kurzer Zeit deutlich. Wichtige Unterstützungen wurden durchschlagen. Vor allem den Bereich des alten Hochs bei 20,0 US-Dollar gilt es diesbezüglich zu nennen. Mit großer Vehemenz wird nun der zentrale Supportbereich von 18,0 bis 16,0 US-Dollar angelaufen. Sollten nun auch die 16,0 US-Dollar unterschritten werden, wäre das ein herber Rückschlag. Eine Neubewertung der Lage wäre erforderlich. Die Bewegung ist überverkauft. Gegenstöße daher durchaus möglich.

Kurzum: Die aktuelle Situation ist herausfordernd. Idealerweise kann die Aktie den Abverkauf im Bereich von 18,0 US-Dollar stoppen. Unterhalb von 16,0 US-Dollar könnte es heikel werden. Das Thema (Nach)Kaufgelegenheit kommt mit Blick auf die deutlichen Verluste zwangsläufig auf. Eine Stabilisierung der Lage / des Kurses sollte unserer Meinung nach unbedingt abgewartet werden. Im Zweifel gilt immer: „Never catch a falling knife!“.