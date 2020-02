Bei der Commerzbank gibt es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Der EuroPacific Growth Fund aus Boston (USA) erhöht sein Engagement bei der Bank. Bisher hielten die Amerikaner 2,97 Prozent an der Commerzbank. In einer aktuellen Meldung wird mitgeteilt, dass der Anteil auf 4,78 Prozent gestiegen ist. Das entspricht rund 59,88 Millionen Stimmrechten. Die Veränderung erfolgte am 24. Februar.Die Aktien der Commerzbank geben ...