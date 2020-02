WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag erneut mit satten Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 58,55 Punkte oder 2,06 Prozent tiefer auf 2.787,39 Einheiten. Im Späthandel konnte der österreichische Leitindex seine Verlaufsverluste allerdings noch deutlich eindämmen. In der Spitze war der Index 4,77 Prozent im Minus gelegen.

Der ATX knüpfte damit an seinen sehr schwachen Vortag an. Am Donnerstag war er bereits um 3,85 Prozent eingebrochen. Gleichermaßen setzte er seine jüngste Abwärtsbewegung fort. Der ATX verzeichnete den bereits siebenten Handelstag in Folge. Auf Wochensicht büßte er über 10,3 Prozent ein.