WDH/Deutsche Anleihen legen stark zu - Virus sorgt für Flucht in Sicherheit

(Tippfehler beseitigt.)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zunehmende internationale Verbreitung des neuartigen Coronavirus treibt Anleger verstärkt in die als sicher geltenden deutschen Bundesanleihen. Anleger flüchten regelrecht aus Aktien und investieren in die Festverzinslichen. Der für den deutschen Markt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future baute am Freitag frühe Gewinne weiter aus und stieg bis zum späten Nachmittag um 0,53 Prozent auf 177,49 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf minus 0,61 Prozent.

Mit einer Rendite von minus 0,62 Prozent wurde am Nachmittag in der zehnjährigen Laufzeit zeitweise der tiefste Stand seit vergangenen September erreicht. Die Renditen italienischer Staatsanleihen legten hingegen erneut gegen den allgemeinen Trend am Markt für europäische Staatspapiere zu. Italien ist von der Coronavirus-Epidemie besonders stark betroffen.

Kurz vor dem Wochenende sind die Finanzmärkte in großer Aufregung wegen der rapiden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Es werden wirtschaftliche Schäden befürchtet. Der deutsche Aktienmarkt erlebte die schwärzeste Woche seit dem Börsencrash im August 2011, der im Zusammenhang mit der Weltschuldenkrise stand.

Die Bundesbank sieht in der Ausbreitung des Coronavirus ein zusätzliches Risiko für die abgeschwächte deutsche Konjunktur. "Nach den derzeitigen Informationen erwarte ich, dass dieses Risiko sich zum Teil auch materialisieren dürfte", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Freitag in Frankfurt. Wie groß dieser Effekt sein könnte, lasse sich derzeit aber kaum seriös abschätzen./jkr/stk