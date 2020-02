Neben den Aktienmärkten leiden aktuell vor allem die konjunktursensiblen Rohstoffe. Allen voran sehen sich die Ölpreise einem Abverkauf sondergleichen ausgesetzt. Nachdem noch vor wenigen Tagen das zarte Pflänzchen einer Erholung gedieh, bietet sich aktuell ein ganz anderes Bild. Die Beschreibung „Land unter“ trifft es aktuell womöglich am besten.

Der Abverkauf bei WTI Oil treibt aktuell so seine Blüten. Dass es WTI Oil nicht gelang, die wichtige Hürde von 55,0 US-Dollar zu überspringen und sich so aus charttechnischer Sicht ein wenig freizuschwimmen, lieferte ein erstes Warnsignal. Dann ging alles vergleichsweise schnell. Die 52,5 US-Dollar wurden genauso pulverisiert wie die 50,0 US-Dollar. Der Abverkauf nahm Fahrt auf. Das zuletzt von uns an dieser Stelle für den Fall des Verlusts der 50er Unterstützung skizzierte Bewegungsziel von 45,0 US-Dollar erreicht WTI Oil aktuell.

Mit Blick auf die veritable Bewegungsdynamik gilt es, Ziele zu lokalisieren, die bei einem Bruch der 45,0 US-Dollar möglicherweise angelaufen werden könnten. Aus charttechnischer Sicht drängen sich die 42,0 US-Dollar (markantes Tief aus dem Jahr 2017) sowie der Bereich um 40,0 US-Dollar auf. Ist ein Worst-Case-Szenario mit einem Ziel bei 30 US-Dollar (Tief von Anfang 2016) denkbar? Grundsätzlich kann man an den Finanzmärkten nichts und in der aktuellen Gemengelage erst recht nichts ausschließen. Auch wenn der Weg bis auf 30,0 US-Dollar noch weit zu sein scheint, spätestens bei einem etwaigen Bruch der 40,0 US-Dollar gilt es, dieses Szenario noch einmal „hervorzukramen“. Aufgrund der überverkauften Lage sind Gegenstöße jederzeit möglich. Doch erst, wenn diese über die 50,0 US-Dollar laufen sollten, würden sie an Bedeutung gewinnen.

Unter fundamentalen Aspekten standen kürzlich die aktuellen Daten der EIA. Für die Woche zum 21.02. gab die EIA (Energy Information Administration) einen leichten Bestandsaufbau in Höhe von 0,5 Mio. Barrel bekannt. Marktakteure hatten im Vorfeld mit einem stärkeren Bestandsaufbau gerechnet. Dennoch lässt sich in puncto Bestandsentwicklung noch keine Trendwende ausmachen. Die Dynamik hatte aber offenkundig zuletzt ein wenig nachgelassen. Per 21.02. beliefen sich die US-Rohöllagerbestände auf 443,3 Mio. Barrel. Dieser Wert liegt knapp 3 Prozent unter dem wichtigen 5-Jahres-Durchschnitt. Eine Trendwende zeichnet sich aktuell auch noch nicht bei der Entwicklung der US-Rohölproduktion ab. Die EIA gab diese unverändert mit dem Rekordniveau von 13,0 Mio. bpd (barrels per day) an. Auch dieser Umstand ist in der aktuellen von Unsicherheit geprägten Situation nicht unbedingt preisförderlich.