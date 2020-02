Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig stockt eine 2019 begebene Anleihe auf. 4,0 Millionen Euro kommen so in die Kasse. Die Aufstockung erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung zum Nennbetrag bei institutionellen Investoren. Mit dem frischen Geld will man Investitionen im Bereich Hybrid- und Elektroantriebe finanzieren.Dazu Geschäftsführer Hubertus Bartsch: „Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe 2019/2025 ...