DGAP-News: Monument Mining Ltd.





/ Schlagwort(e): Research Update/Zwischenbericht













Monument Mining Ltd. beginnt mit Explorationsbohrprogramm auf Goldprojekt Murchison in Western Australia

















28.02.2020 / 20:37









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











VANCOUVER, British Columbia. 28. Februar 2020. Monument Mining Limited Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einem 38 Bohrungen (insgesamt 4.580 Bohrmeter) umfassenden Bohrprogramm auf seinen sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekten Burnakura und Gabanintha im australischen Bundesstaat Western Australia begonnen hat. Das Ziel des Programms ist, bestimmte Explorationsziele zu überprüfen, die durch geologische Interpretation der Datensammlung des letzten Jahres, der Bohrergebnisse der Vorjahre und strukturgeologischer Studien identifiziert wurden.







Das Hauptaugenmerk des Bohrprogramms liegt auf der Überprüfung von Ausläufern der vorliegenden hochgradigen Vererzung in Fallrichtung in den Lagerstätten Alliance, New Alliance und NOA in Monuments Projekt Burnakura, einschließlich des regionalen Ziels North of NOA7/8 ("NOA 9") und auf Yagahong in Monuments Projekt Gabanintha. Die Bohrungen werden in erheblich größeren Abständen zu den bestehenden Bohrungen niedergebracht, um eine wichtige Entdeckung zu machen, die unter Tage abgebaut werden könnte. Die im Jahr 2019 von Jun Cowan durchgeführte 3D-Strukturstudie, beschrieben in der Pressemitteilung vom 30. September 2019, wurde zur Präzisierung dieser Bohrziele verwendet. Dieses Bohrprogramm ist eine Fortsetzung des Bohrprogramms aus dem Jahr 2018. Eine Bohrung dieses Programms durchteufte in Alliance 1,3 m mit 26,8 g/t Au. Diese Bohrung wurde ab der vorkommenden Vererzung 170 m in Fallrichtung niedergebracht (Pressemitteilung vom 7. August 2018). Seite 2 ► Seite 1 von 5 Monument Mining Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de