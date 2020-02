Der Arca Gold Bugs Index sieht sich einer massiven Korrektur ausgesetzt. In den letzten Handelstagen hat sich das Chartbild massiv eingetrübt. Dabei sah es noch in der ersten Wochenhälfte über aus vielversprechend aus…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 25.02. hieß es unter anderem „[…]Kommen wir auf den Arca Gold Bugs Index zurück. Dieser beendete den gestrigen Montagshandel mit 253 Punkten komfortabel oberhalb des relevanten (und ehemaligen Widerstandsniveaus) bei 245 Punkten. Das aktuell vorliegende Kaufsignal offeriert dem Arca Gold Bugs Index eine Ausdehnung der Bewegung bis in Richtung der markanten Hochs aus dem Jahr 2016 im Bereich von 285 Punkten. Zunächst gilt es jedoch abzuwarten, ob der Rücksetzer bei Gold den HUI in seinem Aufwärtsstreben zurückwerfen kann oder eben nicht. Auf der Unterseite spielen sich etwaige Rücksetzer im bullischen Idealfall oberhalb von 245 Punkten ab. Die zentrale Unterstützung sehen wir aktuell bei 220 Punkten. Sollte diese unterschritten werden, muss die Lage neu bewertet werden.“

Danach war Schluss mit lustig, um es einmal salopp zu formulieren. Der Index bröckelte. Die Korrektur nahm Fahrt auf. Mittlerweile sind Züge eines Abverkaufs nicht zu verkennen. Das Chartbild hat sich innerhalb kurzer Zeit massiv eingetrübt. Einer weiteren Ausdehnung der Korrekturbewegung scheint nichts im Wege zu stehen… Aber es gibt noch ein Fünkchen Hoffnung, denn der Index steuert den massiven Unterstützungsbereich 225 / 220 Punkte an. Ein Bruch der 220er Marke hätte womöglich gravierende Folgen, doch noch sind die Messen diesbezüglich nicht gesungen. Die Zone wirkt stabil. Ein Bruch der 220 Punkte würde jedoch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 200 Punkte „provozieren“. Die Lage dürfte auch in den nächsten Tagen fragil bleiben und von hoher Nervosität geprägt sein.