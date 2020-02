Wirecard bis Apple – Crash. Aber Audi plus 23%!

Liebe Leser, wir bereiten uns gerade auf den Samstag vor, unseren großen “Trainingstag Basic”, der allerdings leider ausgebucht ist bereits. Im April gibt es den nächsten Basis Trainingstag, am nächsten Samstag den Tag “Advanced” für alle, die professionelle Tradingstrategien lernen wollen, die man gerade in Tagen wie diesen perfekt brauchen kann. Durchführung – von morgens 9.30 Uhr bis nachmittags zu 15.30 Uhr. Anmeldung und infos unter info@feingold-research.com Aber kommen wir mal zu was Überraschendem: DAX-Crash – aber was ist bei Audi los? 1000 Euro die Aktie. Plus 23%. VW macht ein Squeeze-Out-Angebot. So kann es auch gehen. Übersehen manche leicht an einem Tag wie heute;-)