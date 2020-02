Kromi zieht Prognose zurück

Im ersten Halbjahr steigt der Umsatz bei Kromi um 5 Prozent auf 37,1 Millionen Euro an. Das EBIT verbessert sich von -1,5 Millionen Euro auf -0,4 Millionen Euro.Dazu Vorstandschef Bernd Paulini: „Nach dem Übergangsjahr 2018/2019 lässt sich festhalten, dass die Nachfrage nach ganzheitlichen Outsourcing-Lösungen in unseren Kernmärkten ungebrochen ist. Dies spiegelt sich insbesondere in der erfolgreichen Neukundengewinnung ...