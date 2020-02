Eigentlich wollte das Unternehmen am 27.02. seine Zahlen für das 4. Quartal 2019 veröffentlichen. Am Montag (24.02.) gab die Cronos Group nun per Pressemitteilung bekannt, dass es zu Verzögerungen bei der Erstellung des Abschlusses gekommen sei und somit der eigentliche Termin (Donnerstag, 27.02.) nicht gehalten werden kann. Bis dato wurde noch kein Ausweichtermin genannt. Details, warum es zu dieser Verzögerung bei der Erstellung des Abschlusses kam, wurden auch nicht mitgeteilt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle vom 19.02. hieß es unter anderem „[…]Wie heißt es so schön: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aus charttechnischer Sicht passierte nach dem Vorstoß im Januar in Richtung 12,0 CAD nicht mehr sonderlich viel auf der Oberseite. Das Handelsgeschehen verlagerte sich in den letzten Handelstagen unter die 10,0 CAD, die sich damit als veritable Hürde etablieren konnten. Immerhin, und das gilt es, durchaus positiv hervorzuheben, blieb die Ausbildung neuer Bewegungstiefs aus. Die Zone 8,5 / 8,0 CAD hat weiterhin Bestand und zentralen Charakter. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet. Auf der Oberseite stellen die 10,0 CAD die erste Hürde dar. Über diese muss es gehen, um sich dem „eigentlichen“ Ziel zu nähern, denn über kurz oder lang muss ein Ausbruch über die 12,0 CAD erfolgen, um das Chartbild aufzuhellen. So lange dieses nicht passiert ist, wird latent Druck auf die Zone 8,5 /8,0 CAD ausgeübt.“



Zuletzt hatte sich der Wert wieder in Richtung 10,0 CAD vorgearbeitet, doch im Zuge der Ereignisse musste sie wieder nach unten abdrehen. Welchen Einfluss letztendlich die Nachricht von der Verschiebung der Zahlenveröffentlichung dabei gehabt hat, ist schwer abzuschätzen. Idealerweise gibt das Unternehmen nun einen zeitnahen Termin bekannt, um die Zahlenveröffentlichung nachzuholen. Generell heben solche Verschiebungen nicht unbedingt die Stimmung, aber insgesamt dürfte ein beträchtlicher Teil der jüngsten Verluste auf das Konto der sich insgesamt eintrübenden Lage an den Aktienmärkte gegangen sein. Wie auch immer. Die Aktie muss sich nun mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Das Erreichen der 8,0 CAD brachte den Wert bereits in Bedrängnis und deren Verlust nun noch mehr...

Dass es sich bei den 8,0 CAD nicht unbedingt um eine tragfähige Unterstützung handelt, zeigte sich dann bereits zuletzt, als die Aktie darunter abtauchte. Damit haben sich frische Bewegungsziele auf der Unterseite aktiviert. So könnten die 7,0 CAD (Tief aus dem April 2018) oder aber sogar die 6,0 CAD (Tief aus dem Februar 2018) noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt werden (sh. unteren 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis). Eine Rückeroberung der Zone um 9,0 CAD würde zumindest für Entlastung sorgen.