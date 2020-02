Die Börsen haben die heftigste Woche seit Lehman Brothers 2008 hinter sich. Die großen Indizes haben allesamt zweistellig verloren. Bei den Wasserstoffaktien ist es sogar noch schlimmer. Nel ASA: -28%, Ballard Power: -31%, Plug Power: -25%. ( Welche Wasserstoffaktie jetzt noch Zukunft hat, lesen Sie hier ).

Doch trotz dieses Abschlags kommen die Papiere immer noch auf eine stattliche Rendite. Seit Jahresanfang verzeichnet Nel ASA ein Plus von 9%, Ballard Power von 29,5% und Plug Power von 37%. Auf Sicht von 12 Monaten ergibt sich sogar eine Rendite von 74% (Nel), 160% (Ballard Power) und 146% bei Plug Power.

Saubere Energie aus Wasser gilt als mögliche Lösung für die Energieprobleme. Mit Hilfe der Elektrolyse wird Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff (H) und zwei Teile Sauerstoff (O) zerlegt. – so lautet das Credo. Mit diesem Wasserstoff werden dann beispielsweise Wasserstoffmotoren in der Automobilindustrie betrieben.