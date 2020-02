Die Verkaufswellen brechen derzeit auch über den Cannabis-Sektor herein und erwischen diesen in einer eh schon fragilen Lage. Im Vorfeld des um sich greifenden Abverkaufs an den Aktienmärkten war ein Großteil der Cannabis-Werte damit beschäftigt, tragfähige Böden auszubauen. Diese Bemühungen haben nun einen empfindlichen Rückschlag erlitten.

Die Ausbildung neuer Bewegungstiefs macht bei zahlreichen Cannabis-Aktien eine Neubewertung der Lage erforderlich. Zu dieser Kategorie zählt auch Aphria.