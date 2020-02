Nun ist man bei Palladium volatile Bewegungen und Handelstage mit einer großen preislichen Spannbreite durchaus gewohnt, aber das, was man zum Wochenausklang am gestrigen Freitag beobachten durfte (bzw. beobachten musste), sieht man selbst bei Palladium nicht alle Tage…

Noch am Donnerstag war Palladium drauf und dran, einen Vorstoß in Richtung 3.000er Marke zu lancieren, konnte bereits das bis dahin gültige Hoch überwinden, sich am Ende doch nicht entscheidend von diesem lösen. Der Freitag war dann ein hochinteressanter Handelstag. Zunächst hielt Palladium noch den Kontakt zu seinem frischen Hoch bei 2.878 US-Dollar, geriet dann aber auch in den Sog. Zwischenzeitlich stand die Marke von 2.500 US-Dollar zur Disposition. Kurzzeitig ging es sogar leicht darunter, ehe eine Gegenbewegung Palladium den Handelstag (sh. 6-Monats-Chart) im Bereich von 2.600+ US-Dollar beenden ließ.

Trotz der Turbulenzen bleibt am Ende zu konstatieren, dass Palladium seine Chancen auf der Oberseite wahren und zudem mit den 2.500 US-Dollar eine weitere Unterstützung ausbauen konnte. Die Relevanz dieser Marke ist deutlich gestiegen. In Verbindung mit den 2.250 US-Dollar verfügt das Edelmetall nun sozusagen über ein „doppeltes Netz“ in dieser luftigen Höhe. Möglicherweise wird dessen Tragfähigkeit in den nächsten Tagen nochmals getestet…

Kurzum: Palladium macht weiterhin einen robusten Eindruck. Rückläufige Preise kreieren offenkundig neues Kaufinteresse. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss das Edelmetall auf neue Hochs ausbrechen. Ein signifikanter Ausbruch über die 3.000er Marke wäre vor diesem Hintergrund das Idealszenario. Auf der Unterseite bleiben etwaige Rücksetzer auf 2.500 US-Dollar begrenzt. Auch ein Test der 2.250er Marke wäre noch zu tolerieren. Nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Ansonsten würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.