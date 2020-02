Ölpreise, die sich im freien Fall zu befinden scheinen und stark korrigierende Aktienmärkte haben in den Kursverlauf der Chevron-Aktie eine tiefe Kerbe geschlagen und das einstmals sehr robuste Chartbild weiter eingetrübt.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung schwante uns nichts Gutes, doch die tatsächliche Entwicklung war noch einmal deutlich vehementer…

So hieß es in unserer Kommentierung vom 19.02. „Chevron - Aktie wieder im Rückwärtsgang“ unter andere „[…] Es folgte eine maßgeblich technisch motivierte Gegenbewegung, die die Aktie immerhin noch einmal bis in den Bereich von 112,0 US-Dollar führen konnte, ehe die Kurse wieder begannen, zu bröckeln. Der jüngste Kursverlauf belegt einmal mehr, wie schwierig es aktuell für Ölwerte ist, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren. Aktuell läuft die Chevron-Aktie erneut ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 105,4 US-Dollar an. Der Blick auf den oberen 18-Monats-Chart zeigt deutlich, dass – sollten die 105,4 US-Dollar nicht halten – es durchaus bis auf 100,0 US-Dollar (markantes Tief von Ende 2018) gehen könnte. Eine nachhaltige Entspannung der Lage ist wohl erst oberhalb von 115,0 US-Dollar zu erwarten.“



Die Aktie tauchte in der Zwischenzeit bis auf knapp 90,0 US-Dollar ab. Das markante Tief aus dem Jahr 2018, das damals bei 100,0 US-Dollar markiert wurde, wurde förmlich pulverisiert. Als Konsequenz dessen müssen wir aktuell auf einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis zurückgreifen, um die aktuelle Konstellation darzustellen.

Zuletzt notierte die Aktie des US-Ölkonzerns im Jahr 2016 im Bereich von 90,0 US-Dollar. Mit dem jüngsten Vorstoß auf der Unterseite hat der Wert nun den breit angelegten Unterstützungsbereich 90 bis 80 US-Dollar erreicht. Diese Schiebezone dominierte über weite Strecken das Handelsgeschehen im ersten Quartal 2016. Nach dem massiven Abverkauf der letzten Tage könnte die Aktie hier „zur Ruhe kommen“ und sich erst einmal stabilisieren. Gelingt dieses nicht (also bricht die Aktie unter die 80 US-Dollar weg), muss die Lage neu bewertet werden. Wichtig wäre es, dass es der Aktie gelingt, eine signifikante Erholung in Gang zu bringen. Ein erster Meilenstein wäre diesbezüglich das Erreichen der 100,0 US-Dollar.