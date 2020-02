In unserer letzten Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index an dieser Stelle vor genau einer Woche konnten wir ein frisches Kaufsignal thematisieren, das dem Index noch einmal Chancen auf der Oberseite bot.

Der Wochenauftakt verlief zudem noch nach Plan. Das Kaufsignal, das sich nach dem Ausbruch über das Januar-Hoch (108,45 Punkte) generiert hatte, offerierte die Ausdehnung der Ausbruchsbewegung in Richtung 114,5 Punkte (markantes Hoch aus dem Jahr 2016). Der Philadelphia Gold/Silver Index setzte zu Wochenbeginn die Segel und nahm Kurs auf die 114,5 Punkte und markierte schließlich mit 113,7 Punkten ein neues Verlaufshoch. Dann strich der Index jedoch die Segel und das Kursdebakel nahm seinen Lauf…

Keine noch so belastbar wirkende Unterstützung vermochte es zunächst, den Abverkauf zu stoppen. Im Index brach sich ein großes Maß an Nervosität Bahn und kreierte diese Ausverkaufsstimmung. Wichtige Unterstützungen brachen in rascher Abfolge. Erst im Bereich um 90 Punkte inkl. der knapp darüber liegenden 200-Tage-Linie kam die Bewegung fürs Erste zum Stehen. Salopp gesagt, war es allerhöchste Eisenbahn. Immerhin berappelte sich der Index zum Tagesschluss am Freitag wieder etwas. Ob das bereits als positives Zeichen gewertet werden kann, wird sich mit Handelsauftakt am Montag zeigen.

Der Abverkauf / das Kursdebakel bietet aus unserer Sicht nun die Chance zur Marktbereinigung. Der Index kann sich neu aufstellen und Kraft sammeln. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, sollten im besten Fall die 90 Punkte halten. Ein Bruch der 90er Marke würde die 86er Unterstützung ins Spiel bringen. Sollte es dann sogar noch unter die 86 Punkte gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite gilt es nun zunächst, den wichtigen Bereich um 98 Punkte zurückzugewinnen. Zudem würde eine rasche Rückkehr über die 100 Punkte die Lage wieder etwas entspannen. In der nächsten Zeit dürfte es ob der brodelnden Gemengelage aber wohl volatil bleiben.