Corona ließ die Börsen in den vergangenen Tagen regelrecht in den Keller rauschen. Die größten Abschläge seit der Finanzkrise liegen hinter uns. Auch den Überflieger der letzten Wochen hat es böse erwischt. Ballard Power verlor innerhalb einer Woche satte 31%. (Jetzt wieder einsteigen? Lesen Sie in den exklusiven Sonderreport, welche Wasserstoffaktien jetzt das größte Potenzial haben ).

All denjenigen, an denen die Wasserstoffrallye vorbei gegangen ist und die sich jetzt vermutlich in Schadenfreude sonnen, sei gesagt: Trotz dieser heftigen Verluste hat Ballard Power seinen Aktionären herausragende Gewinne beschert. Seit dem Jahreswechsel liegt die Aktie trotz Korrektur noch 29,5% im Gewinn und seit Februar 2019 summiert sich der Gewinn sogar auf 160%! Wer zukünftig auch solche Gewinne machen möchte, sollte sich hier unbedingt die WKNs der Wasserstoffaktien mit der größten Gewinnchance sichern. Einfach kostenlos herunterladen .