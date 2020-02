An den Börsen haben wir in den vergangenen zehn Tagen ein regelrechtes Gemetzel erlebt. Viele Depots dürfte in kürzester Zeit um 10%, 15% oder gar 20% in die Knie gegangenen sein. Auch Nel ASA hat es zuletzt heftig erwischt mit einem Minus von 28%.

Ein solcher Crash (noch dazu in einem kriselnden Gesamtmarkt) kommt gerade bei neuen Technologien immer wieder vor. So etwas hat seinerzeit auch Apple erlebt. Welche Aktien aus dem Bereich Wasserstoff in den nächsten Monaten die größten Chancen haben, lesen Sie hier.