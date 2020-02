Am Freitag kommen überraschend Jahreszahlen von Volkswagen. Die Zahlen liegen teils über den Prognosen. Vor allem die klar höhere Dividende gilt als Überraschung, kommt am Markt aber natürlich gut an.Für die Analysten von Goldman Sachs bleibt es nach den Zahlen bei der Kaufempfehlung für die Aktien von Volkswagen. Das Kursziel steht unverändert bei 194,00 Euro. Die Experten sehen die Prognose als solide an. Diese liegt auf ...