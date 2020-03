Wirecard oder PayPal: Welche Aktie war in den letzten 4 Jahren der bessere Kauf?

Bei Unternehmen aus der Zahlungsindustrie war in letzten Jahren ordentlich was los: Die Digitalisierung und Internationalisierung des Handels ließ die Umsätze und Gewinne von Unternehmen aus dem Sektor ordentlich sprudeln, Börsengänge wie der des niederländischen Unternehmens Adyen (WKN: A2JNF4) wurden zu Erfolgsstorys. Auch in Sachen Übernahmen war einiges los; so wurde zum Beispiel FirstData im letzten Jahr für 22 Mrd. US-Dollar von Fiserv (WKN: 881793) übernommen.

Zwei weitere Aktien, die in den letzten Jahren ordentlich von sich reden machten, waren PayPal (WKN: A14R7U) und Wirecard (WKN: 747206). Dabei hatten PayPal-Aktionäre in den letzten fünf Jahren sicherlich die weniger stressige Zeit, was natürlich an der ganzen Financial Times-Story bei Wirecard liegt. Die ist allerdings nun wirklich schon oft genug erzählt worden, weshalb wir das Thema in diesem Artikel – so gut es geht – beiseite lassen wollen. Nur so viel: Verglichen mit der Achterbahnfahrt bei Wirecard bewegte sich PayPal in den letzten fünf Jahren wie an der Schnur gezogen nach oben.

Machen wir uns im Folgenden aber mal daran, die Frage im Titel des Artikels zu beantworten und die Entwicklung der beiden Unternehmen zu vergleichen.

Ein knappes Duell

Die PayPal-Aktie schloss am 29. Februar 2016 bei genau 38,14 US-Dollar. Knapp vier Jahre später, am 28. Februar 2020, stand ein Schlusskurs von 107,99 US-Dollar zu Buche. Dividenden hat PayPal in dieser Zeit nicht gezahlt, weshalb wir direkt zur Renditeberechnung kommen können. Diese beläuft sich über die letzten vier Jahre auf beachtliche 183 %, was 29,7 % im Jahr entspricht. Zum Vergleich: Der S&P 500 schaffte es hier auf eine Gesamtrendite von 54 % und eine annualisierte Steigerung von 11,4 %.

Wirecard beendete den Februar 2016 auf einem Kursniveau von 36,56 Euro und ging am Freitag zu 114,95 Euro aus dem Handel. Zusätzlich müssen wir bei den Aschheimern die Dividenden berücksichtigen. „Stolze“ 68 Cent schüttete der Zahlungsdienstleister in den letzten vier Jahren gesammelt aus. (Kein großer Betrag, aber wir wollen die Nachkommastellen ja nicht vernachlässigen.)

Jedenfalls ergibt sich eine Gesamtrendite von 214 % über die letzten vier Jahre, was durchschnittlich 33,2 % im Jahr entspricht. Damit konnte die Wirecard-Aktie die PayPal-Aktie über die letzten vier Jahre leicht schlagen. Den S&P 500 hat die Wirecard-Aktie locker hinter sich gelassen.

Wie haben sich die Unternehmen geschlagen?

Gerade bei Wachstumsunternehmen ist es immer wieder erstaunlich zu sehen, was für große Veränderungen über lange Zeiträume geschehen können. So konnte PayPal seinen Umsatz von 9,2 auf 17,8 Mrd. US-Dollar steigern. Der operative Gewinn legte ähnlich stark von 1,5 auf 2,7 Mrd. US-Dollar zu.