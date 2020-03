Europa wird jetzt in Griechenland verteidigt

Der griechische Hang zur Gastfreundschaft ist bekannt. Über dem offiziellen Grenzübergang am thrakischen Grenzfluss Evros steht es groß, in antikisierenden Lettern und in Blau und Weiß: »Griechenland – Seid willkommen«. Doch alles endet – auch die Zeiten, in denen man dem schwierigen Nachbarn im Osten unbesehen ein solches »Willkommen« zurief. Nun ist alles voller Stacheldraht.

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.