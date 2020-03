Die neuen Nachhaltigkeits Bonds 90% auf den STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price Euro-Index bieten bei einem maximalen Verlustrisiko von zehn Prozent, Renditechancen von 3,6 und 4,3 Prozent.

In den vergangenen Jahren gewann das Thema „Nachhaltigkeit“ bei einer beträchtlichen Anzahl von Anlegern stark an Bedeutung. Allerdings ist für Privatanleger die Suche nach Aktien, die diesem Thema entsprechen, nicht ganz einfach. Deshalb erscheint eine Investition in einen von Experten zusammengestellten Aktienindex, der dem Nachhaltigskeitsthema entspricht, auf jeden Fall sinnvoll.

Es werden ausschließlich Aktien von Gesellschaften, die die Aufnahmekriterien ökologisches, soziales und verantwortungsvolles Handeln erfüllen, in den Index aufgenommen. Die Indexzusammensetzung wird im Quartalsabstand überprüft und gegebenenfalls angepasst.

-10%, 0% oder 24% Renditechance

Der Schlusskurs des STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price Euro-Index vom 17.3.20 wird als Startwert für den Nachhaltigkeits Bond 90% II (ISIN: AT0000A2CP69) fungieren. In sechs Jahren, am 13.3.26, wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen. Notiert der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert im Plus, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 124 Prozent des Startwertes erfolgen, was einer Jahresrendite von 3,6 Prozent entsprechen wird. Befindet sich der Indexstand an diesem Tag mit weniger als zehn Prozent im Minus, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent stattfinden. Rutscht der Index mit mehr als zehn Prozent ins Minus, dann wird das Zertifikat mit 90 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Unabhängig vom tatsächlichen Indexrückgang liegt das maximale Verlustrisiko dieses Zertifikates bei zehn Prozent.

-10%, 0% oder 40% Renditechance

Das nach dem gleichen Schema funktionierende Zertifikat Nachhaltigkeits Bond 90% III (ISIN: AT0000A2CP77) auf den gleichen Index bietet bei einer Laufzeit von acht Jahren die Chance auf eine Jahresbruttorendite von 4,3 Prozent, da es am Laufzeitende bei einem, wenn auch nur geringfügigem Indexanstieg, mit 140 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt wird. Beide Zertifikate können noch bis 16.3.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die beiden Nachhaltigkeits Bonds 90% ermöglichen in den nächsten Jahren bei einem maximalen Verlustrisiko von zehn Prozent bereits bei einem geringfügigen Kursanstieg des STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price Euro-Index Jahresbruttorenditechancen von 3,6 und 4,3 Prozent.