Traton will eine Verschmelzung mit MAN. Entsprechende Verhandlungen zwischen den Gesellschaften sollen aufgenommen werden. Derzeit hält Traton 94,36 Prozent an MAN.Man will im Zuge des Zusammengehens auch die Aktien der Minderheitsaktionäre von MAN übernehmen. Dies soll im Rahmen eines Squeeze-outs geschehen. Die Hauptversammlung von MAN muss darüber entscheiden. Die Altaktionäre von MAN sollen eine Barabfindung erhalten. ...