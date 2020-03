Der Blick auf den Kursverlauf seit September/Oktober 2018 zeigt einen weiterhin intakten Aufwärtstrend, der von 14,00 US-Dollar auf ein Verlaufshoch in 2019 bei 19,65 US-Dollar aufwärts geführt hatte. Ab September letzten Jahres startete schließlich eine sehr volatile Handelsphase, die ansatzweise an eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend bei 18,90 US-Dollar erinnerte. In der abgelaufenen Woche wurde diese Formation auch schon fast aktiviert, allerdings verhagelt die Panik an den Finanzmärkten eine nachhaltige Aktivierung dieser. Die Folge waren direkte Rücksetzer auf das Niveau von 16,50 US-Dollar und somit den Kopf der vorausgegangenen Formation. Diese besitzt im Übrigen keine Gültigkeit mehr, ein weiterer Kursrutsch dürfte schnell zu einem Verkaufssignal führen und bietet schon sehr bald entsprechende Handelsansätze auf der Unterseite.

Hopp oder Top

Als ein bärischer Vorläufer ist schon einmal der Bruch der beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 im Bereich 16,85 US-Dollar zu werten. Der Sell-Trigger verläuft unterdessen bei glatt 16,50 US-Dollar, wo sich der Silberpreis zunächst aber stabilisieren konnte. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs darunter eröffnet aber sofortige Short-Chancen beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DF09W1. Ziele ließen sich in diesem Fall am ehemaligen Abwärtstrend um 15,50 US-Dollar ableiten, ab 15,00 US-Dollardürfte der seit September/Oktober bestehende Aufwärtstrend wieder greifen. Auf der Oberseite kann erst bei einem Schlusskurs oberhalb des EMA 50 (blaue Linie) kurzfristiges Aufwärtspotenzial bis zur Unterseite des letzten Keils bei 17,50 US-Dollar abgeleitet werden.