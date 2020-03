Die Schwankungsbreite der Beiersdorf-Aktie in 2019 war enorm, diese erstreckte sich zwischen den Kursmarken von 80,60 und 117,25 Euro in der Spitze. In der zweiten Jahreshälfte wechselte der Aufwärtstrend jedoch in eine volatile Seitwärtsbewegung, die sich zusehends als klassische SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 102,00 Euro herauskristallisiert hatte. Zu Beginn dieses Jahres wurde diese schließlich nachhaltig aufgelöst und führte in den ersten wichtigen Unterstützungsbereich am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Marke von 94,60 Euro abwärts. Im Freitagshandel wurde schließlich eine hoffnungsvolle Doji-Tageskerze etabliert, die ein Zeichen für eine bevorstehende Erholung sein könnte und kurzfristig sehr gute Handelsansätze bietet. Auf jeden Fall sollte ein Blick zu Beginn dieser Handelswoche auf dieses Wertpapier nicht ausbleiben.